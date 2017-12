. Il rogo si è sviluppato in un piccolo edificio in via Pecoraino, nelle vicinanze del centro commerciale "Forum".. In base ai primi accertamenti le fiamme avrebbero avuto origine dall'area in cui si trovano i contatori, dove l'impianto sarebbe andato in tilt per un corto circuito.. Due donne e due bambini sono stati soccorsi dai sanitari del 118 per precauzione, in seguito ad un principio di intossicazione da fumo. In corso il sopralluogo dei tecnici per accertare l'agibilità della struttura.