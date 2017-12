PALERMO - Per un guasto un centinaio di passeggeri sono bloccati da ore a bordo del traghetto della Grimaldi Lines Catania, attraccata al porto Palermo: un guasto al portellone non consente l'accesso al garage per il recupero dei mezzi. La motonave deve ripartire per Tunisi, ma è ferma da quasi tre ore in banchina. Il guasto dovrebbe essere riparato a breve, fanno sapere dalla Capitaneria di Porto.