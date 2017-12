al Trauma Center di Villa Sofia, dove era ricoverato da ieri pomeriggio., 60 anni, è deceduto per le ferite riportate nel terribile incidente avvenuto in via Luigi Sarullo, nella zona di via Roccazzo a Palermo. Ad investirlo mentre era a bordo della sua bicicletta, un giovane su una Nissan Micra che non si è fermato a prestare soccorso.ma le testimonianze di chi ha assistito alla scena si sono rivelate fondamentali. I carabinieri hanno infatti rintracciato il ragazzo, un 27enne che abita in via alla Falconara. Al momento dello schianto si trovava sulla macchina intestata alla madre.