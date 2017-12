“Ci faremo carico di chiedere all'Amministrazione di attivare qualsivoglia procedura per ricordare ai possessori di pass che il loro permesso è in scadenza – scrivono i due consiglieri in una nota congiunta – questa semplice accortezza eviterà in futuro il verificarsi di episodi come quello della signora Vacanti e l'accumularsi di ulteriori spese per i cittadini residenti all'interno della Ztl. Auspico - spiega il consigliere Marcello Susinno - che l’Amat attivi magari una procedura automatica via sms”.

Lo sa bene Vittoria Vacanti, pensionata che vive in centro storico, che presto dovrà pagare multe per oltre 1.300 euro. “Da quando è attiva la zona a traffico limitato mi son dovuta munire di pass visto che sono residente - racconta a Livesicilia la signora Vacanti -. Da allora, ho regolarmente rinnovato il documento ogni mese fino allo scorso settembre. Il 9 ottobre il mio pass è scaduto e ho dimenticato di effettuare il rinnovo”. Una dimenticanza che l'automobilista dovrà pagare a caro prezzo: “Il 5 dicembre scorso, come se mi fossi svegliata da un lungo sonno - dice ancora Vacanti - ho ricordato che mi era scaduto il pass e mi sono recata immediatamente alla centrale della polizia municipale”.Ed è proprio questa la cifra che dovrà pagare per ogni transito senza pass la pensionata palermitana. Il risultato è da capogiro: 1350 euro. “Se mi fosse arrivata subito almeno la prima multa probabilmente mi sarei accorta che mi era scaduto il pass - ammette la signora Vacanti -, il problema è che ancora non mi è stata notificata nemmeno una contravvenzione. Al comando dei vigili mi hanno dato una magra consolazione, se pagherò ogni multa entro cinque giorni dal suo arrivo potrò risparmiare. La sanzione scende a 60euro, invece di 90. So che la dimenticanza è stata mia, però credo anche che il servizio andrebbe organizzato meglio soprattutto per i residenti, magari mandando un avviso”.quest'ultimo ha proposto di inserire questa modifica fra gli ordini del giorno da approvare a Sala delle Lapidi e così è stato: l'ordine del giorno è stato approvato.