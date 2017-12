di chi il lavoro sporco lo fa da chissà quanto tempo. Riceve l'ordine, attraversa la strada e blocca con l'Attak la serrature di una pompa di benzina nella zona del porto di Palermo.che si mischiano fra la gente. È fra la gente, però, che i carabinieri si appostano e piazzano telecamere che riprendono i clan in servizio permanente ed effettivo. Da Santa Maria di Gesù al Borgo Vecchio, si danno appuntamento nei negozi di barbiere, al bar o al panificio. A volte i locali sono degli stessi mafiosi finiti in carcere nei recenti blitz dei militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale e del Ros.una delle attività commerciali finite sotto sequestro perché riconducibile a Fabio Bonanno, uno degli ultimi arrestati. Fu Bonanno ad impartire gli ordini al ragazzino. Anche qui sono arrivate le telecamere dei carabinieri. E l'album delle foto si è arricchito.erano certi di avere i giorni contati. Prima o poi li avrebbero arrestati. E così si attivarono per la successione. Ecco come ricostruisce quei giorni Giuseppe Tantillo, che nel frattempo ha deciso di collaborare con la giustizia. Le sue dichiarazioni sono entrate a fare parte dell'ordinanza di custodia cautelare che il mese scorso ha raggiunto diciotto persone. Li lista si apre con Elio Ganci, indicato come l'ultimo uomo forte della cosca.Tantillo, che era già in carcere, seppe “per tramite di mio nipote Luigi Miceli... tramite mio nipote lo so che ha iniziato a gestire lui e che Fabio Bonanno si occupa di estorsioni, perché già si è occupava di estorsioni quando c’eravamo anche noi”. Poi, ha aggiunto altri particolari sulla nomina di Ganci: “Noi avevamo domandato a lui se era disponibile, nel caso ci fossero stati arresti se lui era disponibile a proseguire diciamo questa.... l'estorsione, cioè la reggenza del Borgo Vecchio, in cui noi parlammo con Calcagno e in quanto ci portò un giorno a Di Giovanni.... a Gregorio Di Giovanni (già condannato per avere retto il mandamento di Porta Nuova, è uno degli scarcerati eccellenti per fine pena, ndr) in quanto si decise che Elio Ganci potesse gestire la famiglia del Borgo Vecchio. E ci fu un incontro, che ci siamo spostati al Bar Kentia”. Ancora una volta è in mezzo alla gente comune che i boss prendono le decisioni più importanti. Il mensile S in edicola dedica un altro altro articolo alla vicenda.