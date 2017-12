PALERMO - Un incendio è divampato questa mattina in vicolo Chiazzese, a Palermo, in un parcheggio privato, dove sono andati a fuoco due camper, vetture e scooter che si trovavano in quell'area del quartiere Brancaccio. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per domare l'incendio che secondo la polizia potrebbe essere doloso. (ANSA).