Il primo, torna un po' a casa sua, alla guida di quella commissione bilancio di cui è stato già una volta presidente e per due volte vicepresidente. Il sindaco di Montevago e deputata Udc invece va a guidare la commissione Salute: Margherita La Rocca Ruvolo nei giorni passati era stata indicata sia come possibile assessore della giunta Musumeci, sia come presidente dell'Ars gradito all'opposizione (in particolare al Movimento cinque stelle).Poltrona di prestigio anche per la portavoce di Diventerà Bellissima, nuovo presidente della Commissione Ambiente e territorio: "E' stato il presidente Musumeci - ha detto - a chiedermi di impegnarmi in quella commissione, anche per la delicatezza dei temi che vengono trattati in quella sede". "La presenza di Diventerà Bellissima negli organismi parlamentari sarà garanzia della svolta voluta dai siciliani ed iniziata con l'elezione di Nello Musumeci alla presidenza della regione Siciliana" ha dichiarato, capogruppo di Diventerà Bellissima.Altra commissione "pesante", quella agli Affari istituzionali, dove va un deputato di Forza Italia:, in qualche modo colma un vuoto in giunta: per giorni si era infatti parlato di un possibile assessore di Forza Italia proveniente dalla provincia di Trapani. Altro "azzurro" alla presidenza della commissione Attività produttive: si tratta del ragusano Orazio Ragusa, eletto all'unanimità. Dal gioco degli accordi tra maggioranza e opposizione salta fuori anche una poltrona per il Pd: a presiedere la commissione Cultura e Lavoro sarà infatti Luca Sammartino. Rinviata solo l'elezione del presidente della Commissione per l'Unione europea.Il presidente Micciché ha fissato la nuova seduta dell'Ars per venerdì 29 dicembre. Ma c'è già chi è pronto a scommettere che il disegno di legge vedrà la luce solo con l'anno nuovo.Un'altra poltrona "pregiata", quella di presidente della Commissione Salute va alla deputata UdcEletti anche i presidenti della prima e della seconda commissione: entrambi sono di Forza Italia.è stato eletto all'unanimità presidente della commissione Attività produttiveHa "battuto" il candidato del Movimento cinque stelle Giampiero Trizzino 7 voti a 5.C'è il primo presidente di commissione eletto questo pomeriggio: Luca Sammartino guiderà la commissione Cultura. La prima poltrona quindi va al Pd. (Avevamo per sbaglio attribuito la presidenza della commissione Ambiente. Ci scusiamo con i lettori e i diretti interessati)."Figuccia chi?" così il presidente dell'Ars Gianfranco Micciché, rispondendo a una domanda dei cronisti, ha "liquidato" la polemica innescata dall'assessore all'Energia della giunta Musumeci, sul tema degli "stipendi d'oro" all'Ars.Si partirà dall'elezione del presidente di una delle commissioni più ambite: la commissione Bilancio. Poi si passerà alla commissione Ambiente e territorio. Per ultima, l'elezione del presidente della commissione Ue.Si attende l'intervento del presidente dell'Ars Gianfranco Micciché che deve formalmente "insediare" le commissioni. Poi si procederà con le votazioni.Cancelleri, Mangiacavallo, Ciancio, Pagana (tutti M5S), Savona, Genovese, Pellegrino (Forza Italia), Cracolici, Lupo (Pd) Compagnone (Popolari e autonomisti), Assenza (Diventerà Bellissima), La Rocca Ruvolo (Udc), Fava (Misto).Tancredi, Zito, Sunseri (M5S), Savona, Milazzo, Mancuso (Forza Italia), Gucciardi, Sammartino (Pd), Di Mauro (Popolari e autonomisti), Savarino (Diventerà bellissima), Lo Curto (Udc), Galvagno (Fdi), Cateno De Luca (Misto)Foti, Zafarana, Marano (M5S), Cannata, Ragusa, Gallo Afflitto (Forza Italia), Cafeo, Catanzaro (Pd), Gennuso (Popolari e autonomisti), Galluzzo (Diventerà Bellissima), Zitelli (Fdi), Rizzotto (Misto), Bulla (Udc)Trizzino, Campo, Di Paola, Palmeri (M5S), Pellegrino, Papale, Caronia (Forza Italia), Barbagallo, Lantieri (Pd), Compagnone (Popolari e autonomisti), Aricò (Diventerà Bellissima), Lo Curto (Udc), Tamajo (Sicilia Futura)Schillaci, Di Caro, Di Paola, Trizzino (M5S), Caronia, Mancuso (Forza Italia), Dipasquale, Sammartino (Pd), Pullara (Popolari e autonomisti), Aricò (Diventerà Bellissima), Bulla (Udc), Catalfamo (Fdi), Fava (Misto)Cappello, Siragusa, A. De Luca, Pasqua (M5S), Milazzo, Calderone (Forza Italia), Arancio, De Domenico (Pd), Savarino (Diventerà Bellissima), Amata (Fdi), Pullara (Popolari e autonomisti), La Rocca Ruvolo (Udc), D’Agostino (Sicilia Futura).Mangiacavallo, Sunseri, Marano, Campo (M5S), Cannata, Gallo Afflitto (Forza Italia), Dipasquale, Lupo (Pd), Gennuso, Di Mauro (Popolari e autonomisti), Galluzzo (Diventerà Bellissima), Zitelli (Fdi), Tamajo (Sicilia Futura).L'Ars ha approvato la composizione delle commissioni parlamentari. Adesso i deputati si riuniranno per eleggere presidenti e vicepresidenti.Non c’è ancora accordo sulle ultime poltrone dell’Ars. I partiti hanno ripreso a discutere nelle sale di Palazzo dei Normanni. E la tensione è molto alta. È la guerr alle presidenze delle commissioni, che sembra coinvolgere anche il Partito democratico.. Sono sei infatti le commissioni legislative permanenti, alle quali vanno aggiunte quella per le attività dell’Unione europea. E al momento è persino in discussione la distribuzione tra i partiti. Anche perché, nel gioco delle commissioni è entrato anche il Pd:dovrebbe avere l’accordo e quindi i numeri per ottenere l’incarico di guidare la commissione Ambiente e territorio. All’Ue, invece, dovrebbe andaredi Forza Italia.E a giocarsi queste poltrone sono Forza Italia, Diventerà Bellissima, Udc e Popolari e autonomisti. Quasi certamente, uno di questi partiti resterà fuori. Anche perché pare che agli azzurri andranno tre presidenze. Quella della commissione Affari istituzionali che potrebbe andare al trapanesee quella delle Attività produttive che andrebbe al ragusano. La terza poi, è al centro di un “testa a testa” tutto interno alla maggioranza. Per la commissione bilancio, infatti, i nomi sono sempre quelli del deputato di Forza Italiae quello della portavoce di Diventerà Bellissima. Come quella della Sanità dove potrebbe “ripiegare” il deputato che non andrà a presiedere la seconda commissione. Ma in questo caso, ecco il nuovo problema: perché a quella commissione punta anche l’Udc, e in particolare. A rendere di difficile composizione il mosaico, poi, ecco le ambizioni dei Popolari e autonomisti, che reclamano una commissione anche per loro. I nomi in questo caso sono quelli di. Ma gli alleati hanno già storto il naso: alla lista di Romano e Lombardo, che ha ottenuto un risultato elettorale non troppo distante da quello dell’Udc e di Diventerà Bellissima, sono andati già tre assessori () e una vicepresidenza dell’Ars (). Chiedere anche una presidenza di commissione, a molti compagni della maggioranza, sembra davvero troppo. Ma questo è solo uno dei problemi.