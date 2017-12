A un anno dalla morte di Carrie Fisher, resta vivo nei fan di Star Wars il ricordo della principessa Leila. Sui social in tanti hanno condiviso il loro omaggio. La recente première di "Star Wars: The Last Jedi" (con l'ultima apparizione di Carrie sul grande schermo), è stata solo l'ultima delle occasioni per celebrare la Fisher, scomparsa il 27 dicembre 2016 qualche giorno dopo aver subito un infarto in aereo.