Questi i deputati che compongono le commissioni parlamentari. Saranno loro a scegliere i presidenti, i vice e i segretari. Incarichi che prevedono un bonus "extra" rispetto all'indennità di deputato semplice (11.100 euro in parte netti e in parte lordi). Per i presidenti ecco 1.159,14 euro in più al mese, per i vice 289,79 euro in più, per i segretari 144,89 euro.Cancelleri, Mangiacavallo, Ciancio, Pagana (tutti M5S), Savona, Genovese, Pellegrino (Forza Italia), Cracolici, Lupo (Pd) Compagnone (Popolari e autonomisti), Assenza (Diventerà Bellissima), La Rocca Ruvolo (Udc), Fava (Misto).Tancredi, Zito, Sunseri (M5S), Savona, Milazzo, Mancuso (Forza Italia), Gucciardi, Sammartino (Pd), Di Mauro (Popolari e autonomisti), Savarino (Diventerà bellissima), Lo Curto (Udc), Galvagno (Fdi), Cateno De Luca (Misto)Foti, Zafarana, Marano (M5S), Cannata, Ragusa, Gallo Afflitto (Forza Italia), Cafeo, Catanzaro (Pd), Gennuso (Popolari e autonomisti), Galluzzo (Diventerà Bellissima), Zitelli (Fdi), Rizzotto (Misto), Bulla (Udc)Trizzino, Campo, Di Paola, Palmeri (M5S), Pellegrino, Papale, Caronia (Forza Italia), Barbagallo, Lantieri (Pd), Compagnone (Popolari e autonomisti), Aricò (Diventerà Bellissima), Lo Curto (Udc), Tamajo (Sicilia Futura)Schillaci, Di Caro, Di Paola, Trizzino (M5S), Caronia, Mancuso (Forza Italia), Dipasquale, Sammartino (Pd), Pullara (Popolari e autonomisti), Aricò (Diventerà Bellissima), Bulla (Udc), Catalfamo (Fdi), Fava (Misto)Cappello, Siragusa, A. De Luca, Pasqua (M5S), Milazzo, Calderone (Forza Italia), Arancio, De Domenico (Pd), Savarino (Diventerà Bellissima), Amata (Fdi), Pullara (Popolari e autonomisti), La Rocca Ruvolo (Udc), D’Agostino (Sicilia Futura).Mangiacavallo, Sunseri, Marano, Campo (M5S), Cannata, Gallo Afflitto (Forza Italia), Dipasquale, Lupo (Pd), Gennuso, Di Mauro (Popolari e autonomisti), Galluzzo (Diventerà Bellissima), Zitelli (Fdi), Tamajo (Sicilia Futura).