PALERMO - "Complimenti a Musumeci, davvero un bell'inizio! Il suo governo non è stato capace di completare neppure la luna di miele". Lo dice Antonello Cracolici, parlamentare regionale del PD, a proposito delle dimissioni dell'assessore Vincenzo Fuguccia dalla giunta di governo. "Neanche nelle previsioni più azzardate - aggiunge Cracolici - avrei immaginato che in appena due settimane il governo perdesse un pezzo in un settore strategico e fondamentale per la Sicilia". "Alla luce di quello che è avvenuto aumenta il rammarico per ciò che è successo nel PD: se tutti i deputati avessero tenuto la 'barra dritta' - conclude Cracolici - oggi avremmo reso ancora più evidente la crisi di questa maggioranza, una crisi che si era manifestata già nel corso delle votazioni per l'elezione di Miccichè all'Ars".

"Sentire il collega Cracolici che parla del Governo Musumeci dopo il disastro Crocetta targato PD è proprio fuori da ogni logica politica. I nostri alleati sono la maggioranza dei siciliani che, siamo certi, condivideranno l'azione politica e amministrativa del governo Musumeci".