PALERMO - La notte di Natale erano stati costretti a lasciare il lavoro a metà; all'alba di ieri sono tornati per finirlo, ma sono stati arrestati dalla polizia di Ragusa che li attendeva. Sono così finiti in manette Gaetano e Alfonso Maggio, padre e figlio, di 61 e 27 anni, che hanno portato via 30 mila euro custoditi nella cassa continua di un supermercato di via Anfuso, a Ragusa. I ladri avevano fatto un primo tentativo riuscendo ad aprire uno sportello ma non la cassaforte. L'indomani alle 5 sono tornati e dopo aver prelevato il denaro sono stati fermati dagli uomini della Mobile che erano stati avvertiti del tentato furto dai titolari dell'esercizio. A casa dei due arrestati, che vivono a San Giovanni Gemini (Agrigento), i poliziotti hanno trovato un laboratorio di chiavi adulterine e alcune micro-videocamere, probabilmente utilizzate per filmare l'inserimento dei codici di sicurezza delle casseforti da parte degli addetti ai prelievi per conto di un'agenzia di vigilanza.