- Due giovani sono morti in seguito allo scontro tra l'auto sulla quale viaggiavano e un' altra vettura avvenuto nella notte lungo la Flaminia tra Spoleto e Foligno. Entrambi, poco più che ventenni, erano in zona per motivi di lavoro.I giovani erano a bordo di una Mini Cooper che per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Spoleto è sbandata scontrandosi poi con una Fiat 500 con due persone, rimaste lievemente ferite. Uno è morto sul colpo mentre l'altro dopo essere stato trasportato all'ospedale di Terni. L'incidente è avvenuto a ridosso di una curva. (ANSA).