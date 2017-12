l sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, l’Amministrazione e il consiglio comunale sono vicini alla famiglia in questo momento di grande dolore, esprimendo sincero cordoglio per la prematura scomparsa di Antonino Ruvolo.

“Sono molto dispiaciuto e addolorato – dice il sindaco – per la notizia della morte del nostro concittadino. E’ insopportabile e ingiusto che una persona debba morire in questo modo tragico, uscendo di casa per andare a lavorare”. Le manifestazioni natalizie saranno sospese per due giorni.

. E' deceduto in ospedale Nino Ruvolo, 42enne che abitava a Terrasini, in provincia di Palermo, e che dal giorno dello schianto era ricoverato al Trauma center di Villa Sofia in condizioni critiche.il terribile impatto con un'auto era avvenuto poco prima dell'ingresso della galleria di Villagrazia di Carini e il mezzo, uscito fuori strada, era finito contro il guardrail, trasformandosi in una trappola per i passeggeri.. Nelle ultime due settimane la cittadina alle porte di Palermo si era stretta intorno alla famiglia, nonostante il 43enne fosse in coma, amici e parenti non hanno mai smesso di sperare nel miracolo. Oggi il paese è sotto choc: "Abbiamo pregato ogni giorno per te, Nino - scrive Francesco Maniaci su Facebook - non ti dimenticheremo mai". Ad unirsi al dolore dei familiari di Ruvolo, anche l'ex sindaco di Terrasini, Massimo Cucinella: "Abbiamo pregato con il cuore colmo di speranza. Oggi, purtroppo, non ci resta che rivolgere le più sentite condoglianze alla famiglia. Personalmente lo ricorderò sempre come un uomo mite, serio, gentilissimo e sempre sorridente. Mancherà a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Nino riposa in pace e che la terra ti sia lieve"."I