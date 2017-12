Tutti gli interventi sono pubblicati all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Palermo.

Come dichiarato dal Segretario Generale della Città Metropolitana di Palermo Avv. Salvatore Currao: “nelle ultime settimane sul bilancio dell’Ente sono stati effettuati impegni finanziari per complessivi € 2.242.961,10 naturalmente concordati con i Sindaci e l’ufficio tecnico della Città Metropolitana di Palermo che ha operato in costante collaborazione con gli uffici tecnici dei Comuni”.

Il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo Leoluca Orlando ha sottolineato la “fondamentale importanza di questi interventi per assicurare servizi essenziali per il territorio Metropolitano di Palermo, realizzati malgrado le limitate risorse finanziare, dovute al prelievo forzoso dello Stato sul bilancio, e agli insufficienti trasferimenti della Regione Siciliana agli Enti che in questi ultimi anni hanno investito Città Metropolitane e Liberi Consorzi”.

PALERMO - La Città Metropolitana di Palermo, in attuazione delle direttive del Sindaco Metropolitano Leoluca Orlando, ha avviato e finanziato complessivamente 27 interventi di manutenzione per la sistemazione della rete viaria, e 8 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà dell’Ente con particolare riguardo all’edilizia scolastica.