un pool di istruttori volontari della Federazione Italiana Scherma che si avvalgono del supporto tecnico, logistico, morale e pedagogico delle istituzioni che partecipano al progetto.

La visita del Comandante delle Forze Operative Sud è in programma per giovedì 28 dicembre, a Palermo: "Si tratta anzitutto di una visita per conoscere il nuovo presidente - spiega De Leverano - e per affrontare alcuni argomenti che mi stanno particolarmente a cuore. Siamo infatti tuttora impegnati con la grande operazione "Strade Sicure", che si basa sulla difesa dei punti sensibili delle città insieme alle forze di polizia. Avviata nel 2008, vede attualmente l'impiego dell'esercito con migliaia di uomini a livello nazionale".. "Lo sport può influire notevolmente sulla formazione e sul carattere dei giovani - spiega il comandante De Leverano - specie nelle zone più a rischio delle città. Per questo ci piacerebbe venissero coinvolte altre zone, comprese altre città siciliane ed, eventualmente, dare la possibilità ai ragazzi di svolgere anche altri sport". A Palermo è già stato coinvolto