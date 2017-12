Il negozio di abbigliamento Torregrossa di via Ruggero settimo cesserà l’attività a gennaio, con dieci persone che in questo modo rimarranno senza lavoro e la fine di un’insegna tradizionale del commercio palermitano.mentre risale al 1937 l’apertura del punto vendita di via Ruggero settimo. Come per altri negozi storici che hanno dovuto chiudere negli ultimi anni, anche la cessazione delle attività di Torregrossa è legata al cambiamento del tessuto economico di via Ruggero settimo, che ha visto la crescita dei costi di gestione e di affitto e l'arrivo di un numero sempre maggiore di grandi marchi. Ma tra le cause ci sono anche la crescita del commercio elettronico e la crisi economica che ha eroso il potere d’acquisto delle classi medie, tradizionale bacino di riferimento dei negozi del centro storico di Palermo.