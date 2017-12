. I carabinieri della compagnia di San Lorenzo, coordinati dal pm Amelia Luise, stanno indagando per omicidio, ma sono ancora tanti i punti oscuri su quanto accaduto nell'appartamento al primo piano di via Demetrio Camarda, non lontano da via Pitrè.. Ad avvisarli sono stati i militari, che una volta giunti sul posto hanno trovato la porta dell'abitazione chiusa. A chiedere il loro aiuto, una donna dell'Est Europa che per diverse ore aveva cercato di mettersi in contatto con l'anziano: da tempo i due sarebbero stati amici e, stando a quanto raccontano i vicini di casa, lei lo avrebbe a volte aiutato nelle faccende domestiche.Il medico legale che ha effettuato la prima ispezione cadaverica ha rilevato degli ematomi compatibili con un'aggressione e la presenza di sangue, aspetti che farebbero escludere il malore e quindi una successiva caduta fatale del 76enne. D'altro canto, resta da chiarire l'eventuale modalità d'accesso dell'assassino in casa del pensionato. La porta era chiusa a chiave dall'interno e con diverse mandate. Solo una finestra era aperta all'arrivo dei carabinieri, ma piano terra e primo piano distano circa sei metri.Fino a poco tempo fa in quell'appartamento vivevano anche l'anziana sorella ed un nipote, poi sono nati degli screzi e i rapporti si sarebbero allentati. Ma non sono solo quelle le persone con cui il 76enne sarebbe entrato in contrasto negli ultimi tempi. In procura sono infatti emerse alcune denunce, sia presentate che ricevute dall'anziano, in seguito a liti e presunte aggressioni.D'Arpa non navigava nell'oro, ma qualcuno potrebbe aver fatto irruzione in casa sua sperando di trovare soldi e oggetti preziosi. Il salotto in cui l'uomo è stato trovato senza vita era in disordine, come se qualcuno avesse rovistato nella stanza. Un giallo su cui gli investigatori contano di poter arrivare ad una svolta con i risultati dell'autopsia, che sarà eseguita sabato all'istituto di Medicina Legale.