Importante in generale secondo lo psichiatra è non isolarsi se ci si sente depressi e per chi vede già un terapista assicurarsi che gli incontri continuino anche durante le Feste.

Non per tutti il periodo delle feste natalizie è un momento felice. Anzi, proprio in questo periodo dell'anno può capitare di venire colti da tristezza perché magari si pensa a chi non c'è più. Una sorta di 'pressione sociale' a divertirsi, non espressa talvolta direttamente ma che aleggia, può fare il resto portando a quello che nel mondo anglosassone viene definito 'holiday blues', una 'tristezza delle vacanze'. Ma ci sono diversi modi per farvi fronte: dal dedicarsi al volontariato al privilegiare i contatti diretti con gli amici. Parola di Richard Catanzaro, direttore di psichiatria del Northern Westchester Hospital di Mount Kisco, che al sito HealthDay ha rilasciato cinque consigli utili. Oltre a pensare al volontariato, perché "fare qualcosa per gli altri che sono meno fortunati aiuterà a vedere le cose in prospettiva dando anche uno scopo", e a cercare un contatto diretto con parenti e amici, al telefono o di persona, piuttosto che tramite i social network, l'esperto suggerisce anche di dedicarsi a delle attività e a stare con gli amici anche se non si è dell'umore per festeggiare, evitare alle riunioni di famiglia la politica e altri argomenti controversi che potrebbero suscitare sentimenti negativi e dormire abbastanza e mangiare e bere con moderazione.