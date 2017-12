Verificato che la delibera che si sarebbe dovuta votare oggi sul costone roccioso di Capo Gallo non ha alcuna incidenza sulla sicurezza e sull'incolumità dei cittadini, e posto che la stessa riguarda esclusivamente questioni burocratiche, visto che i lavori previsti sono stati già conclusi, oggi abbiamo deciso di lasciare l'aula per protesta, perché da alcune settimane a questa parte abbiamo riscontrato enormi difficoltà ad avere la parola all'interno del Consiglio. È evidente che diciamo cose scomode, che questa Amministrazione non vuole sentir dire. La mancanza del numero legale, ad oggi, è l'ennesima prova che la maggioranza non ha i numeri per governare questa città, ma soprattutto non ha né idee né progettualità. Nei prossimi 5 anni speriamo che questa maggioranza dimostri più maturità politica e capacità di confronto con chi in Aula intende portare la voce dei cittadini". Così in una nota il gruppo del M5s al Comune di Palermo.

PALERMO - "Ancora una volta cade la maggioranza.