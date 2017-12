Si tratta di un uomo di 76 anni, Giuseppe D'Arpa, pensionato palermitano trovato cadavere nella sua abitazione di via Demetrio Camarda, a pochi metri dalla via Pitrè.E' quindi stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno fatto accesso nell'appartamento. Il corpo del pensionato presentava i segni di una colluttazione, poi accertati dal medico legale giunto sul posto per una prima ispezione cadaverica.La vittima, che abitava da sola, potrebbe dunque aver aperto al suo aggressore, ma anche su questo aspetto sono tuttora in corso le indagini. Gli investigatori stanno scavando nella vita dell'anziano, descritto da chi lo conosceva come un uomo tranquillo, con piccoli problemi di salute e che raramente usciva di casa.