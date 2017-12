PALERMO - "Non si registrano minacce terroristiche concrete a Palermo al momento, ma noi continuiamo sempre a monitorare. A Capodanno avremo una grande manifestazione che sarà guardata con occhio particolare. Proprio come era già accaduto la scorsa estate al Foro italico. Ci saranno varchi di accesso e la gente potrà divertirsi ma nel rispetto delle regole". Lo ha detto il questore di Palermo, Renato Cortese, durante il tradizionale scambio di auguri con la stampa.

"Il 2017 è stato un anno impegnativo e noi riteniamo di aver fatto tutto quel che si poteva fare. Le minacce sono diverse e sono cambiate. E' stato un anno faticoso sotto il profilo dell'ordine pubblico con la minaccia terroristica che ci ha visto impegnati sul fronte della prevenzione'', ha aggiunto Cortese. ''In città per aumentare la sicurezza abbiamo incrementato il numero dei dissuasori in cemento- ha proseguito - Abbiamo aumentato la presenza di uomini sulla strada con poliziotti di quartiere e in bicicletta. Sotto il profilo del contrasto alla criminalità siamo soddisfatti''.

"Palermo non è una città insicura. Noi lavoriamo per avvicinare la gente alla Polizia, per infondere sicurezza per colmare questo senso di insicurezza. Ma se può valere il giudizio di un questore che conosce la città, oggettivamente Palermo non è insicura. Tutti i dati sui reati sono in diminuzione. C'è una percezione di insicurezza che non dipende dai reati che sono in calo, ma è dovuto a un vero e proprio bombardamento mediatico, tra attentati terroristici e sbarchi di immigrati. E noi stiamo lavorando anche su questo per recuperare la percezione di sicurezza. E lavoriamo per avvicinare la polizia alla gente. In questa ottica abbiamo aperto una pagina della questura su Facebook e siamo pronti a ricevere le critiche dei cittadini. sulla lotta alla mafia le attività proseguono e la ricerca del latitante Messina Denaro non arretra di un solo centimetro". (ANSA).