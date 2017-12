. Giacomo Ciaramitaro, 38 anni, è stato arrestato mentre tentava di scappare da una polleria dove la sera di Natale ha cercato di arraffare l'incasso. Erano in tre, ma due malviventi sono riusciti a fare perdere le proprie tracce.Avevano il volto travisato quando hanno fatto irruzione, pistola in pugno, nel negozio di via Bergamo, nella zona di via Oreto. Dentro c'erano più persone che non hanno esitato, assieme ai titolari, a cercare di fermare i rapinatori. Il resto lo ha fatto il vigilante di un'agenzia privata di sicurezza che ha bloccato Ciaramitaro. Addosso aveva l'arma con cui ha minacciato il titolare. Si tratta di una pistola giocattolo, ma priva del tappo rosso. L'indagato, la cui convalida del fermo è stata firmata dal giudice per le indagini preliminari Nicola Aiello, ha precedenti penali per furto e detenzione di stupefacenti.partono inevitabilmente dalla cerchia delle sue frequentazioni. Si sta facendo uno screening sui contatti telefonici di Ciaramitaro e sulle descrizioni fornite dai clienti della polleria.