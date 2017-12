CANICATTI' (AGRIGENTO) - I carabinieri della Compagnia di Canicattì (Ag) hanno fermato il trenino di Natale che stava allietando le giornate festive dei più piccoli in giro per la provincia. Da un controllo è emerso che il trenino, considerato come un mezzo speciale di trasporto, nel suo girovagare per la provincia aveva solo l'autorizzazione per farlo a Favara.(ANSA).