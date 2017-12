che invece è riuscito a bloccare uno dei due ladri. I carabinieri della compagnia di Marsala hanno arrestato Antonino Bertolino, 43 anni, per tentato furto all’interno di un’abitazione di via Genna. Il suo complice è riuscito a scappare. Gli danno la caccia i carabinieri del nucleo Radiomobile diretti dal luogotenente Antonio Pipitone. Bertolino, pregiudicato, che era entrato in casa forzando una finestra, si trova agli arresti domiciliari.