Approfittando della sua permanenza in casa di una donna di ottanta anni per la quale lavorava come badante, si sarebbe impossessato della sua carta bancomat, prelevando continuamente somme di denaro.hanno accertato che il badante "infedele" ha fatto finire nelle proprie tasche diciottomila e quattrocento euro, prosciugando letteralmente il conto in banca della donna.in base a quanto è emerso, i vari prelievi in banca sarebbero avvenuti tra fine settembre e la metà di dicembre. Il collaboratore domestico è accusato di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito.