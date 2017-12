PALERMO - “Dopo le dimissioni dell’assessore Figuccia il presidente Musumeci ha assunto ad interim la guida dell’assessorato Energia e Rifiuti, un settore fondamentale per la vita dei Comuni siciliani. Chiedo pertanto al Presidente Musumeci, presente, di riferire in Aula come intende affrontare le emergenze smaltimento rifiuti dei Comuni siciliani e l'emergenza idrica dei Comuni della provincia di Trapani". Lo ha detto, nel corso del suo intervento, durante il dibattito d’Aula per l’approvazione dell’esercizio provvisorio il presidente del gruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo.