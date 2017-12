via I. La Lumia (con inizio dalle ore 00,00 del 31.12.2017), via Guarino Amella, via Folengo, via XX Settembre, via Libertà (tratto compreso tra piazza Castelnuovo e via Carducci carreggiata centrale e laterale), via Libertà (tratto compreso tra piazza R. Settimo e via N. Gallo ¬carreggiata centrale e laterale), piazza R. Settimo/P.zza Castelnuovo (carreggiata centrale compresa tra le due piazze), via I. La Lumia, (tratto tra via Turati/Scinà e via N. Gallo), via D. Scinà(tra piazza Don Sturzo e via La Lumia), via Dello Spezio, piazza Don Sturzo, via R. Wagner (tratto da via E. Amari e via P.pe di Granatelli), P.zza Verdi, intera Piazza (compresa area riservata sosta taxi ), via F.11i Aragona(da piazza Verdi e per i successivi 100 metri in direzione piazza S. Francesco di Paola), via A. Favara (tratto tra via A. Scarlatti e piazza Verdi), via G. Donizetti (da via Scarlatti a piazza Verdi), via G. Rossini (tratto tra via Scarlatti e piazza Verdi), Via G. Vaglica (tratto tra piazza Verdi e via Sperlinga) Via Cavour (tratto compreso tra via Maqueda e via Valenti).

Come disposto dalla prefettura di Palermo queste le misure che dovranno essere rispettate da chi partecipa alla festa di fine anno. Si dovrà accedere alle piazza Ruggero Settimo e Castelnuovo attraverso quattro varchi in cui saranno predisposti i metal detector. Gli ingressi sono in via Isidoro La Lumia, in via Gaetano Daita, in via Ruggero Settimo ed in via Libertà. Qui ci saranno transenne "antipanico" non scavalcabili e presidiati da stewards dell'organizzazione e da personale delle Forze dell'Ordine, dotati di contapersone e metal detector, che effettueranno controlli a zaini e borse. E' prevista anche un'uscita di sicurezza in via Filippo Turati. L'accesso all'area sarà limitato ad un numero massimo di 7.500 spettatori, oltre i quali sarà inibito l'ingresso. Saranno posizionati blocchi in cemento (individuabili da segnali lampeggianti) per evitare il transito di eventuali veicoli non autorizzati sulle principali arterie stradali che conducono alle piazze Ruggero Settimo e Castelnuovo. Saranno presenti ambulanze medicalizzate e di base, posti medici attrezzati e squadre di soccorritori. Nel corso dell'evento, nelle vie prossime all'area di svolgimento della manifestazione, sarà vietata la commercializzazione di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro. Le bibite dovranno essere versate in bicchieri di plastica, polistirolo e cartone. Nelle piazze è vietato introdurre valigie e trolley. Introdurre bombolette spray di qualsiasi genere, trombette da stadio, detenere armi, materiale esplosivo, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio; catene.Nell’ambito dei festeggiamenti previsti per Capodanno 2018 , su segnalazione della Questura di Palermo per consentire la predisposizione di servizi finalizzati alla sicurezza ed al tranquillo svolgimento della manifestazione, nonché per assicurare la vigilanza e l’ordine pubblico, con apposita ordinanza (n. 1850 del 29.12.2017) sono stati predisposti i divieti di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 08,00 del 31.12.2017 alle ore 08,00 del 01.01.2018 e comunque fino a cessate esigenze, nelle seguenti vie: