Intanto, oggi, alla prima "prova d'aula" della legislatura sul voto per il disegno di legge per l'esercizio provvisorio, l'Ars non era in numero legale. Il presidente Gianfranco Miccichè, come prevede il regolamento, ha rinviato la seduta di un'ora.

. Il deputato di Sicilia Vera Cateno De Luca ieri si è presentato a Palazzo dei Normanni con una zampogna e l'ha suonata in una Sala d'Ercole vuota. "Ho suonato la zampogna dentro il Parlamento perché voglio fare gli auguri ai siciliani ed a tutta la Sicilia dal luogo simbolico della sicilianità - dice - perché io sono un vero e proprio siciliano che ama la sua terra e la 'ciaramedda' rappresenta uno degli strumenti più antichi". Oggi il deputato è tornato a Palazzo con la zampogna e l'ha suonata nella Cappella Palatina.