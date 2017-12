presidente della commissione Ambiente dell’Ars

Questi gli argomenti affrontati dal Generale di Corpo d’Armata Luigi Francesco De Leverano e il presidente della Regione, Nello Musumeci, durante l'incontro istituzionale promosso dalGiusy Savarino.a Palazzo d'Orleans, proponendo l'aumento del numero di militari dell'Esercito nei siti sensibili, a livello regionale, a partire da zone come la Valle dei Templi. Il progetto "Fencing for change, la scherma per il cambiamento", coinvolgerà, inoltre, istituti scolastici di tutta la Sicilia, puntando all'integrazione sociale tramite lo sport, soprattutto nei quartieri più critici delle città dell'Isola. Sono già quattro le scuole a Palermo, in cui sono state avviate le lezioni di scherma gratuite, ma l'obiettivo è quello di aprire questa realtà ad altre discipline.La Sicilia sarà anche coinvolta negli eventi che si svolgeranno per il centenario della Prima Guerra Mondiale, ma non finisce qui - aggiunge - perché a gennaio si svolgeranno a Palermo gli eventi volti a ricordare l'operazione "Vespri siciliani", di cui l'attività per "Strade sicure" è la naturale prosecuzione. Il messaggio che vogliamo lanciare - conclude il comandante - è che l'Esercito c'è sempre ed è pronto ad intervenire di fronte a qualunque necessità".