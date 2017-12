Dodici persone, tra cui un bambino di un anno, sono morte nell'incendio divampato nella serata di giovedì a New York, nel Bronx. Il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio, ha definito l'incendio "il peggiore da un quarto di secolo nella città". Il bimbo che ha perso la vita, sempre secondo quanto riferito da de Blasio, aveva circa un anno. Altre quattro persone dell'edificio andato in fiamme al civico 2363 di Prospect Avenue sono in gravi condizioni.