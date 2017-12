garanzia per quelle centinaia di migliaia di siciliani che arrancano

per arrivare a fine mese”, dice il politico palermitano. Parlando però prima che dall'ufficio di presidenza dell'Ars arrivi la notizia della delibera per provare a limitare comunque gli stipendi. Notizia che successivamente Figuccia saluta con soddisfazione: “Conferma che la mia è una battaglia giusta”.

per questo non potevo portare avanti un mandato che mi teneva stretto

nella morsa di una gabbia d'oro fatta di formalità e ipocrisie”, dice l'ex assessore uscito dalla giunta dopo che le sue critiche a Gianfranco Miccichè sul tema degli stipendi dei dipendenti dell'Ars hanno suscitato una levata di scudi nella maggioranza a difesa del presidente dell'Ars.

Isolamento che Figuccia imputa a un “sistema che ha provato a farmi credere addirittura pazzo davanti alla solidarietà espressa da tutti a

Micciché, il deus ex machina che difende 'giustamente' i privilegi di

pochissimi a scapito di un'intera regione. Ai protagonisti di questo

fantomatico sistema dico che io non sono solo, sono con

la mia gente che è la vera ricchezza di un uomo libero come me”.

Nel suo primo giorno da politico “con le mani libere”, Vincenzo Figuccia rincara la dose, dopo le sue dimissioni da assessore regionale. “Mi ero illuso della possibilità che questo governo rappresentasse un'alternativa alla mala politica del passato della quale tutti noi sin d'ora, portiamo le stimmate. E invece nessuna“Ho sempre risposto in modo autentico alla mia vocazione e“Sì, la politica è cambiata. Basta guardare al Movimento 5 Stelle: sta cambiando veramente tutto. E oggi mi ha impressionato un post che diceva 'siamo tutti Figuccia'. La cosa che mi ha fatto male è stata la nota dei capigruppo. Oltre ai silenzi del presidente della Regione”.“In queste elezioni c'è stato un atto di fiducia della gente, che voleva un governo di discontinuità. Io a distanza di un mese vedo Savona presidente della commissione Bilancio, vari personaggi che si aggirano nel Palazzo. Mi sembra che ci sia una sorta di salto nel passato. Non vorrei che ci fosse un governo 'Miccimeci', con un presidente della Regione silente che invita i suoi assessori a tacere. Ecco, quell'invito per me è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, mi è sembrato pesante nei toni e nei contenuti. Io non sto zitto. Soprattutto se sto lavorando in un sistema con fili ad alta tensione”.“Era una sedia isolata, e rispetto alla delega e rispetto al sistema politico. Dove mi sembra che una certa burocrazia doveva essere ingraziata da una certa politica in una fase di avvio di legislatura”.“La delibera è una conferma che la battaglia che è stata avviata è una battaglia giusta. Il fatto che si stia arrivando a più miti consigli lo considero un fatto positivo. Significa che la mia posizione anche dura è servita a qualcosa. Sono certo che i siciliani apprezzeranno questo dietro front. Soltanto gli stupidi non cambiando idea e mi fa piacere che Miccichè abbia cambiato idea”.