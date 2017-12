PALERMO - La Polizia di Stato ha arrestato il palermitano Girolamo Torres, 49 anni, accusato di aver rapinato, sempre ieri, l'agenzia Unipol in via Marchese di Villabianca. Due uomini avevano fatto irruzione in banca armati di taglierino e dopo aver minacciato gli impiegati, si erano impossessati di circa 9.000 euro. Gli agenti del commissariato Libertà attraverso l'esame delle immagini del circuito di videosorveglianza dell'istituto e le testimonianze raccolte in banca hanno riconosciuto Torres. L'uomo è stato rintracciato poco dopo nella sua abitazione. Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno trovato parte del bottino in una busta intestata all'istituto bancario rapinato, gli indumenti ed un paio di occhiali indossati durante la rapina e ripresi dalle telecamere di sorveglianza e una pistola giocattolo senza tappo rosso. Torres è stato portato nel carcere "Pagliarelli". La polizia prosegue nelle ricerche del complice. (ANSA).