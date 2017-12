I tre milioni di euro ottenuti dal Comune di Castelvetrano dalla Cassa depositi e prestiti serviranno all'abbattimento di, ossia entro i 150 metri dalla battigia. I soldi saranno utilizzati qualora i proprietari non si facessero carico delle spese e queste per il momento dovessero essere assunte dall'ente locale. Lo chiarisce una tabella, parte integrante di una determina dirigenziale del III Settore comunale, nella quale sono elencati i nominativi dei proprietari delle case da abbattere, l'ubicazione di queste ultime e i relativi costi di demolizione per le quali è prevista una priorità contrassegnata con le lettere dell'alfabeto: a, b, c.. Il comitato dei proprietari che da anni si oppone alle ruspe nei prossimi giorni terrà una riunione con alcuni legali proprio a Triscina per decidere nuove azioni di lotta. (ANSA).