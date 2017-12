"E' Il primo passo per la costituzione di una forza politica di ispirazione popolare europeista e riformista, per fronteggiare ogni deriva populista e proseguire sul sentiero della ricostruzione civile, sociale e materiale del paese", dicono i promotori del nuovo progetto politico. La collocazione politica è il centrosinistra e la continuità con il governo Gentiloni: "La lista si pone perciò a sostegno dell'area politica che ha supportato fino in fondo i governi di questa legislatura".

L'accordo è stato raggiunto nella notte tra le diverse componenti, Alternativa popolare, Centristi per l'Europa, Democrazia solidale, L'Italia é popolare e Italia dei valori. Ne danno notizia i quotidiani nazionali. L'intesa sottoscritta da Dellai, Casini, D'Alia, Olivero, De Mita e Messina di Idv, è quella di andare alle elezioni con una lista guidata da Beatrice Lorenzin che avrà il nome della ministra nel simbolo, una margherita.In Sicilia aderiranno al progetto i Centristi di D'Alia, gli alfaniani rimasti in Ap come Castiglione e Misuraca, l'Italia dei valori.