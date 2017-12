Abita con il marito e i due figli in via Santa Maria di Gesù, alla periferia della città, dalla quale si è allontanata per non far più ritorno: "Non sappiamo cosa le sia successo, cosa le passi per la testa - spiega la cugina Agata -. Per noi sono giorni si estrema angoscia, la stiamo cercando in tutta la zona, in ogni angolo della città, ma niente. Anche tutte le segnalazioni che ci sono ultimamente arrivate si sono rivelate non veritiere, di Michela non c'è traccia e abbiamo paura che le sia accaduto qualcosa".. "Chiediamo l'aiuto di tutti - dice la cugina - sperando che la fotografia si diffonda il più possibile e che qualcuno la rintracci, perché non sappiamo più cosa fare. Abbiamo già trascorso il Natale senza Michela, le chiediamo di farsi viva, di telefonare o di contattarci in qualche modo". La giovane abita nella stessa palazzina in cui vivono i genitori: "Non c'erano contrasti - spiega Agata - né particolari screzi. I carabinieri ci hanno chiesto di eventuali litigi, ma la vita quotidiana di Michela si è sempre svolta con tranquillità, non pensiamo quindi ad una fuga".Ha due bimbi, uno di quattro anni, l'altro di nove mesi. "La gente - spiega la parente - ci chiede se abbiamo mai sospettato una eventuale depressione post partum, ma noi non abbiamo notato nulla di strano dopo la nascita del bambino. Viviamo nell'ansia ormai dal 18 dicembre e preghiamo ogni giorno sperando che Michela torni a casa. Vorrei solo che il telefono squillasse per sentire la sua voce e correre da lei". In caso di avvistamento della giovane, è possibile contattare i numeri 3283425968, 3208223747.