È stato un anno caratterizzato da due elezioni importanti, le amministrative a Palermo e le Regionali e che prepara a un'altra sfida decisiva alle urne, quella delle Politiche del marzo prossimo. Ecco quindi che nella rosa ristretta che abbiamo selezionato, tre personaggi su cinque sono politici.e sostenuto da una coalizione rinvigorita ha vinto le elezioni, riportando la sua parte politica a Palazzo d'Orleans dopo cinque anni.che ha ottenuto l'ennesima riconferma alla guida della città di Palermo, dimostrando che il suo feeling con i concittadini non teme l'usura del tempo. Anche se le successive elezioni regionali hanno visto per lui una disfatta. E poi c'è, che dopo aver detto no al Pd che voleva candidarlo in Sicilia, ha lasciato il partito per diventare leader della nuova formazione di sinistra di D'Alema e Bersani. Le altre due nomination vanno a due exploit nel mondo dello spettacolo. E cioè il binomioe il cantante. I primi hanno sbancato il botteghino con il loro film L'Ora legale, la loro opera più riuscita, che si inserisce nel glorioso filone della satira di costume all'italiana e che ha convinto anche la critica, raccogliendo premi e consensi. Il secondo è il giovane tenore ragusano che ha vinto da outsider X Factor battendo i favoritissimi Maneskin, permettendosi il lusso di cantare un evergreen del repertorio di Freddie Mercury incassando un'ovazione.