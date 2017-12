PALERMO - L'assessore regionale all'Istruzione Roberto Lagalla ha espresso soddisfazione per l'accesso di quattro scuole secondarie di secondo grado della Sicilia al progetto di sperimentazione del Miur, per il conseguimento del diploma in quattro anni. "Mi auguro che lo stesso possa ulteriormente estendersi nel prossimo futuro ad altri istituti - dichiara Lagalla - con l'obiettivo di garantire un percorso formativo snello ed efficace, tale da consentire ai giovani un più tempestivo approdo all'istruzione universitaria e al mondo del lavoro. Da parte dell'assessorato e del governo regionale non mancherà, per quanto di competenza, il più ampio sostegno alle ulteriori iniziative che, nel merito, potranno essere proposte ed adottate dal sistema scolastico regionale e dai suoi organi di gestione". "Intanto rivolgo agli studenti e ai docenti del liceo Gonzaga di Palermo, del liceo scientifico Ruiz di Augusta, del liceo classico Ruggero Settimo e del liceo scientifico Sebastiano Mottura di Caltanissetta, sinceri complimenti e l'augurio di buon lavoro", ha concluso.