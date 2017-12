Vero è.La Sicilia ha strade impervie e difficili.Molte sono eredità nobilissime dei Borboni, alcune affondano le radici addirittura nelle vecchie strade francigene.Malamente riadattate negli anni, zoppicanti e piene buche, nel loro difficile andare lasciano la schiena spezzata ma gli occhi pieni di bellezza.Ad ogni curva una meraviglia; e in più prati lussureggianti, distese bionde e assolate e poi mare azzurrissimo e scogliere ardite.Paesini arroccati con barocchi campanili canterini, cieli azzurri che sembrano pennellati dalla matita di un bambino e tramonti sognanti che sembrano rubati alle africane memorie.Scomode strade, incantati paesaggi.Velocità diverse, efficienza impeccabile, strade large, mezzi, Treni, aerei, elicotteri, deltaplani.Il mito del Nord è entrato talmente tanto nella nostra cultura tristemente portata ad auto infliggersi condanne critiche che siamo convinti che basti atterrare a Milano per conoscere un mondo facile.Ma dove e quando?Non vi parlerò dell’aeroporto di Milano perché ho già detto di Treviso.Non mi soffermerò sui bagni di Malpensa, sul rischio tetano, epatite A B C che una improvvisa e semplice pipì potrebbe causare.Non inferirò neanche raccontando che i poveri avventori giunti dalla ridente Catania devono percorrere a piedi tra i 30 e 40 chilometri, noi siciliani che per antonomasia non camminiamo, per arrivare a prendere le valigie.Milano-Livigno è stato più lungo del viaggio ultraterreno di Dante con la differenza che Dante incontrava personaggi diversi, conversava, cadeva come corpo morto cade e si rialzava.Noi no.Nove ore di trazzere di montagna. Ad ogni curva un precipizio, ad ogni passo lo stesso identico paesaggio.Ma ciò che ho amato di più del viaggio è stato l’autista.Perché se è tutto da vedere che l’Italia viaggia a due velocità sui trasporti è certissimo che l’Italia viaggia a due velocità sui cervelli.Per 9 ore l’autista ha sostenuto che mancasse sempre un’ora all’arrivo. E giunti a destinazione, quando esausti ci siamo trascinati fuori dal trasfer, con questo accento che sta a mezzo fra l’uomo delle nevi e RobertoMaroni ha avuto l’ardire di dire “Avevo ragione, mancava un’ora”In effetti mi chiedo:Ci sarà o no un motivo se il Dio sole scelse di far pascolare il suo gregge in Sicilia?Ai nordici l’ardua sentenza.