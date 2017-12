La fine dell'anno all'insegna della solidarietà per Confartigianato Imprese Palermo, che dopo aver donato i giocattoli ai piccoli pazienti dell'ospedale Di Cristina, si dedica anche ai clochard. Insieme all'associazione "Il Genio di Palermo" e al suo presidente, Stefano Drago, sono infatti stati donati pandori e panettoni ai senzatetto che vivono nei pressi della stazione centrale.

"Un modo per allietare i meno fortunati - dice il vice presidente di Confartigianato Palermo, Paolo Giusino - e donare loro un momento di gioia. Ora più che mai la nostra associazione è impegnata in attività che mettono la solidarietà al primo posto, per questo, in vista del nuovo anno, ringraziamo coloro che hanno reso possibile tutto ciò, nell'ottica della coesione e della crescita collettiva".