A Gangi, borgo più bello d’Italia, cala il sipario sulla nona edizione del presepe vivente “Da Nazareth a Betlemme”. Ieri sera (29 dicembre) l’ultima rappresentazione della Natività, diversa da tutti gli altri per ambientazione, organizzazione, spirito e atmosfera, con grande impiego di mezzi e persone, monumentali messe in scena, effetti speciali e un cast di attori dilettanti ma anche professionisti, che ha emozionato i circa sei mila visitatori.Un kolossal di successo che ha reso magico per quattro giorni, nonostante le avverse condizioni meteorologiche, il centro storico del Borgo dei Borghi 2014. L’evento è stato realizzato e programmato nei dettagli dall’associazione “Da Nazareth a Betlemme” con la collaborazione della comunità gangitana, l’impegno costante di figuranti e maestranze e il contributo di Comune di Gangi, Enel, Bcc, Pro Loco e numerose associazioni locali.