ROMA - Via libera definitivo alla riforma delle intercettazioni. La nuova legge entrerà in vigore tra 6 mesi. Con le nuove regole i colloqui irrilevanti non dovranno nemmeno essere trascritti dalla polizia giudiziaria nei brogliacci, ma finire in un archivio di cui avrà la responsabilità il pm. Una norma che inquieta l'Anm perche' darebbe troppo potere alla polizia giudiziaria. Soddisfatto il Guardasigilli Orlando ora "abbiamo un Paese che utilizza le intercettazioni per contrastare la criminalita' e non per alimentare i pettegolezzi o distruggere la reputazione di qualcuno". Durissimi i Cinque Stelle: si vuole "salvare una classe politica dai processi - attacca Di Maio - Non c'era riuscito Berlusconi, c'e' riuscito il centrosinistra facendo un favore a Berlusconi".