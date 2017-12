Lo ha stabilito il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. "Ogni anno, a livello nazionale, vi è un numero di infortuni, anche di grave entità, causato dall'uso, sempre più frequente, di petardi, botti e artifici pirotecnici per festeggiare l'arrivo del nuovo anno - ha detto Orlando - e sebbene questi prodotti facciano ormai parte di tradizioni e abitudini consolidate, è innegabile che eccessi e uso incauto costituiscano un pericolo per tutti, oltre che un motivo di stress che il fragore può causare ad anziani, bambini, soggetti cardiopatici e animali domestici". "Per tali motivi, - ha aggiunto Orlando - questo provvedimento è necessario al fine di tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che possono alterare il decoro urbano". La violazione dell'ordinanza sindacale comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative di importo compreso da 25 a 500 euro, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato.