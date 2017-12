MESSINA - Un ciclista di 51 anni è caduto rovinosamente sull'asfalto dopo essere stato travolto da un’auto che poi ha proseguito la corsa senza fermarsi. È successo intorno alle 20.15 di ieri in via Del Mare a Barcellona Pozzo di Gotto. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Fogliani di Milazzo in codice rosso con un'ambulanza: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono accorsi i Carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro e tentare di identificare il conducente della vettura pirata.