Tante immagini ci lascia questo 2017. Tanti piccoli e grandi pezzi di storia e cronaca siciliana. Noi di Livesicilia ne abbiamo scelte dieci. Per archiviare l'anno che ci lasciamo alle spalle e che quotidianamente vi abbiamo raccontato.

SALVO E VALENTINO BOOM – L'ora legale di Ficarra e Picone è il grande successo cinematografico di inizio anno. Il film va bene al botteghino e ottiene grandi consensi di critica. Dopo arriveranno anche i premi. Per una commedia gustosa e intelligente.

LA PROTESTA DEI DISABILI – Correva il mese di febbraio. La drammatica situazione dei disabili siciliani balza agli onori delle cronache. Un paio di servizi de Le Iene mettono in difficoltà l'assessore regionale al ramo, Gianluca Miccichè, che si dimette. Il 21 i disabili guidati da un inedito tribuno, il comico Pif, “occupano” Palazzo d'Orleans. Il faccia a faccia tra l'attore e Rosario Crocetta monopolizza l'attenzione dei media.

25 ANNI DALLE STRAGI – Il 23 maggio si celebra il venticinquesimo anniversario della strage di Capaci. Un grande murales alla Cala di Palermo ricorda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il 19 luglio, in occasione dell'anniversario della strage di via D'Amelio fanno discutere le parole forti e controcorrente di Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo.

I GRANDI A TAORMINA – Il 26 e 27 maggio i Grandi del mondo si incontrano a Taormina. Il g/ porta la Perla dello Jonio sotto i rifletori mondiali. È la prima volta di Donald Trump, ma anche di Emanuel Macron e Theresa May. Tra le usperstar del summit anche il canadese Justin Trudeau, del Canada.

ANCORA ORLANDO – Il sempiterno Leoluca Orlando a giugno vince a primo turno le elezioni amministrative e s conferma sindaco di Palermo. Battuti Fabrizio Ferrandelli, sostenuto da civiche e centrodestra, e Ugo Forello dei grillini.

IL GRAN RIFIUTO DI GRASSO – Dopo un'estate di corteggiamenti e speranze, Piero Grasso, presidente del Senato, dice no alla riciesta del Pd siciliano di candidarsi alla presidenza della Regione. Successivamente, l'ex magistrato lascerà il partito.

L'ERA DI MUSUMECI – Il 6 novembre lo spoglio sancisce la vittoria alle elezioni regionali di Nello Musumeci. L'esponente della destra siciliana batte Giancarlo Cancelleri. La campagna elettorale è caratterizzata da polemiche e veleni soprattutto sul tema degli “impresentabili”. La nomenclatura del centrodestra torna al potere dopo anni di traversata nel deserto.

MUORE RIINA – Il 17 novembre muore da detenuto Salvatore Riina, il Capo dei Capi di Cosa nostra. Tutto il mondo riprende la notizia della scomparsa del sanguinario boss corleonese responsabile di innumerevoli delitti.

L'AMBULANZA DELLA MORTE – E' forse il fatto di cronaca più scioccante del 2017. E cioè l'indagine che avrebbe fatto luce su una serie di omicidi in ambulanza: gli anziani malati sarebbero stati soppressi con un'iniezione d'aria e “venduti” alle pompe funebri in cambio di mazzette. I fatti sono avvenuti a Biancavilla, nel Catanese.

PALERMO IN TESTA – E' stato un anno difficilissimo per i colori rosanero. Prima la retrocessione in Serie B dopo un campionato disastroso. Poi la telenovela senza lieto fine dell'avvento di Paul Baccaglini, finito male. Infine, il rischio di fallimento della società. In compenso, il campo regala gioie alla squadra di Bruno Tedino che chiude l'anno al comando della classifica della serie cadetta.