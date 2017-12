PALERMO - Scene di vita familiare e antichi mestieri al presepe vivente di Bonagia, previsto per il 4, 5 e 6 gennaio a Palermo, in via dell'Antilope. La rappresentazione verrà messa in scena dalle 17.30 alle 20.30. Il 6 gennaio, alle 16, ci sarà l'arrivo a cavallo dei Re Magi. Il presepe vivente di Bonagia è organizzato e sostenuto dall'associazione 'Madonna del Buon Consiglio'.