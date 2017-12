Questo il suo saluto:

Accursio Sabella è il nuovo direttore responsabile di LiveSicilia."Da oggi assumo l’incarico di direttore responsabile di LiveSicilia. Un incarico che mi riempie di orgoglio ed emozione.Ringrazio gli editori che hanno scommesso e stanno scommettendo su di me, concedendomi una fiducia per nulla scontata e che farò di tutto per meritarmi.Grazie al mio predecessore. A Giuseppe Sottile che tre anni fa ha assunto un impegno solenne, e lo ha portato avanti con autorevolezza e generosità.Anche ai giornalisti di questa redazione, da tempo la mia seconda famiglia, dico grazie per tutto quello che ho imparato da loro.Grazie a tutti i lettori che in questi anni hanno scelto LiveSicilia. È grazie a loro – a voi – se oggi questo giornale è quello che è: un punto di riferimento per l’informazione nell’Isola, una “buona abitudine” dei siciliani. Lavoreremo, e lavoreremo tanto, perché continui a essere così.Infine, grazie a Francesco. Al fondatore di questo giornale. A cui va - inutile che ve lo dica - il mio primo e il mio ultimo pensiero".