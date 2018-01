Musumeci è il siciliano dell'anno

soli

voti di scarto, è stato il nuovo governatore.

Il 2017 dei siciliani d'altronde è stato all'insegna della politica. È stato segnato, dopo l'éra Crocetta, da una lunga e difficile campagna elettorale e da una tornata di elezioni, le Regionali del 5 novembre, in cui un centrodestra ricompattato attorno alla figura di Nello Musumeci ha vinto ed è tornato a governare nonostante l'affermazione del Movimento 5 stelle.

. Alla fine, però, a vincere per un soffio, con dueIl dato che emerge dai voti dei nostri lettori infatti è chiaro: Musumeci è stato eletto a novembre e si è insediato a dicembre e quindi i siciliani stanno ancora sperando che possa essere "la volta buona". Speranza, fiducia e augurio sono infatti tra le parole più utilizzate nei commenti che hanno lasciato al nostro articolo con la rosa dei “candidati”. I nostri lettori ripongono nel nuovo governatore le loro speranze per un 2018 in cui, attraverso interventi decisi sulle questioni più urgenti -- la Sicilia possa quantomeno iniziare a risollevarsi dalla profonda crisi in cui si è trovata in questi ultimi anni."Bravissimo, bellissimo e innovativo con la sua abilità nel mettere insieme lirica, jazz e pop - scrive un nostro lettore. - 'In the name of love', il suo inedito, dimostra quanto Lorenzo sia capace, moderno ma anche classico, internazionale e siciliano, tecnico ma aperto all'improvvisazione. Bravo Lorenzo, nel canto e nella vita un esempio di integrazione!". Originario di Ragusa, il cantante "scoperto" da Mara Maionchi è stato votato da chi ha riconosciuto in lui la Sicilia migliore, di chi non si arrende e lotta per raggiungere i propri obiettivi: "Lorenzo Licitra per me rappresenta la pars costruens di una Sicilia positiva. Un ragazzo che ha studiato duramente, si è messo in discussione, ha vinto con merito, senza raccomandazioni, senza aiuti".. Il 2017 è stato per Salvo e Valentino un anno pieno di soddisfazioni grazie al film "L'ora legale", che ha sbancato ai botteghini e ha conquistato la critica. "Con l'ironia hanno stimolato la riflessione e lo spirito d'osservazione", dice un lettore di LiveSicilia., riconfermato per il secondo mandato consecutivo alle elezioni di giugno,, che dopo aver rifiutato la candidatura alle Regionali tra le fila del Pd si è messo alla guida della sinistra di Bersani e D'Alema.