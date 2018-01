Una famiglia formata da sei persone è finita in ospedale per un'intossicazione da monossido di carbonio: a salvare madre, padre, tre figli e il genero per un'intossicazione da monossido di carbonio, il personale del Civico di Partinico.Una scelta che stava per rivelarsi fatale, visto che il fumo ha cominciato a diffondersi in tutte le stanze nel giro di pochi minuti."Questa famiglia - spiega il dottor Vincenzo Provenzano - è stata strappata alla morte grazie al tempestivo intervento dei medici del pronto soccorso e dell’equipe della camera iperbarica". Quest'ultima è composta dal medico anestesista iperbarico Giovanni Luca D’Agostino, l’infermiere professionale Corrado lo Piccolo e il tecnico di Camera iperbarica Gino Lunetto, dell’unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione diretta dal dottor Mario Milia.