Come primo atto del nuovo governo, il presidente della Regione Nello Musumeci ha deciso di proporre ricorso alla Consulta contro l'impugnativa del governo alla legge regionale dello scorso 8 agosto con cui si stabilisce il ritorno all'elezione diretta di presidenti e consiglieri delle ex province. E su questo il governo tiene il punto in attesa di conoscere la decisione della Corte costituzionale, che riguarda le Città metropolitane (Palermo, Catania e Messina). "Nei prossimi giorni capiremo cosa fare, abbiamo diverse questioni aperte - spiega l'assessore Grasso -. Si potrebbero mandare al voto i liberi consorzi e attendere l'autunno per le Città metropolitane o si seguirà un percorso comune. Lo decideremo in questi giorni".

Il provvedimento sarà firmato oggi pomeriggio dal presidente della Regione Nello Musumeci su proposta dell'assessore al ramo, Bernardette Grasso.oggi Enti di area vasta.