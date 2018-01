Ha rubato in un magazzino dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma l'uniforme verde da infermiere e dopo essere riuscito ad entrare in sala parto ha tentato di violentare una donna di 43 anni. Un cittadino somalo di 38 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato Esposizione il 31 dicembre scorso con l'accusa di violenza sessuale. Oggi i giudici della quinta sezione penale di Roma hanno convalidato l'arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.L'autore della violenza, in Italia da alcuni anni e con diversi precedenti, è entrato in sala parto mentre la donna era in pieno travaglio per partorire. L'uomo l'ha palpeggiata facendo scattare la reazione della donna che ha iniziato ad urlare facendo intervenire gli infermieri e un medico che hanno allertato le forze dell'ordine. La difesa del somalo chiederà la perizia psichiatrica. Il processo è fissato per il prossimo 10 gennaio davanti alla quinta sezione penale di Roma. (Ansa)